Эксперт Цуканов счёл слова Трампа о Луне предвыборным лозунгом

Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». Многие восприняли это как политическую претензию, однако эксперт по космонавтике Максим Цуканов считает, что дальше скандальных постов дело не пойдёт.
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