Эксперт Цуканов счёл слова Трампа о Луне предвыборным лозунгом

Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фотографию Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». Многие восприняли это как политическую претензию, однако эксперт по космонавтике Максим Цуканов считает, что дальше скандальных постов дело не пойдёт.