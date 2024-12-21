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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Важнова: «Мне нравится катание Эмбер Гленн. Мне кажется, она может выиграть чемпионат мира»

Сегодня Важнова выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. – Произвольной программой я удовлетворена, а короткой – не на все сто.

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