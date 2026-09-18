Компактная дешевая 67-ваттная зарядка, которая работает более в 200 странах: новинка Ugreen стоит всего 25 долларов

Работает в США, Европе, Японии, Великобритании, Австралии и еще много где Ugreen представила компактное зарядное устройство мощностью 67 Вт, рассчитанное на путешественников.
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