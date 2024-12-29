Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

Бывший генсек НАТО (2014-2024 годы) Йенс Столтенберг был назначен сопредседателем Бильдербергского клуба − ежегодного закрытого форума, который собирает влиятельных мировых политиков и бизнесменов, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.
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