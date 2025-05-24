В Петербурге женщина по указаниям мошенников подожгла отдел полиции

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в поджоге полицейского участка. Пресс-служба регионального МВД сообщила, что злоумышленница действовала по указаниям неизвестных, убедивших ее в том, что ее сбережения были направлены на поддержку украинской армии.
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