В Петербурге женщина по указаниям мошенников подожгла отдел полиции

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в поджоге полицейского участка. Пресс-служба регионального МВД сообщила, что злоумышленница действовала по указаниям неизвестных, убедивших ее в том, что ее сбережения были направлены на поддержку украинской армии.