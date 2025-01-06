‼️ В Крыму за время ликвидации разлитого мазута обследовали почти 2,8 тысяч километров береговой линии Всего выявлено 34 места загрязнения нефтью, вывезено 249 тонн загрязнённого песка и грунта.
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‼️ В Крыму за время ликвидации разлитого мазута обследовали почти 2,8 тысяч километров береговой линии Всего выявлено 34 места загрязнения нефтью, вывезено 249 тонн загрязнённого песка и грунта.