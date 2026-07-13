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РИА Новый день

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Ямалец незаконно убил лосиху, после чего лишился 400 тысяч и снегохода

Житель Красноселькупского района лишился 400 тысяч рублей и снегохода за незаконную охоту. Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2025 года мужчина, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Красноселькупского района, в районе реки Ираткы, в период запрета охоты, а также не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, незаконно убил лосиху.

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