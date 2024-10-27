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Это нам зачем?

Текст  дня.Новая история - шесть граждан Узбекистана сбежали из ИК-2 в Липецкой области.  Я не буду снова по новой повторять уже сказанное и лишь предлагаю вам посчитать, сколько денег и сил уже ухлопала на этих шесть узбеков Российская Федерация.

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