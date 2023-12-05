КП перечислил артистов "Новогоднего Голубого огонька 2024"

Стали известны имена участников самого старого новогоднего шоу России.Телеэфир в новогоднюю ночь будет традиционно забит фильмами, создающими новогоднюю атмосферу, а также концертами, с участием звёзд отечественной сцены.
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