Продвижение российских военных на поле боя может устранить угрозы, которые исходят из Киева. Таким мнением поделился бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии