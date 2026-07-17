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Царьград

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Кинологическая федерация раскрыла способы сэкономить на собаках

Кинологическая федерация раскрыла способы сэкономить на собаках

Российская кинологическая федерация рассказала, как экономить на содержании собаки в городе. Основные расходы связаны с амуницией, одеждой и игрушками, тогда как на качестве пищи и ветеринарных услугах экономить нельзя.

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