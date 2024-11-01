Мария Багреева: число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона

На 1 октября текущего года число самозанятых в Москве составило порядка 1,82 млн человек – это 16% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход в стране, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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