В Пензе начнут заранее готовиться к следующему отопительному сезону

Глава Пензы Александр Басенко в ходе аппаратного совещания поручил управлению ЖКХ разработать дорожную карту по подготовке потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих компаний к зимнему периоду 2024-2025 годов.
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