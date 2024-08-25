МАК и Росавиация совместно расследуют аварийную посадку Ан-2 с пассажирами

Вынужденная посадка самолета Ан-2 в Якутии классифицирована как авария и будет совместно расследована Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и Якутским межрегиональным территориальным управлением (МТУ) Росавиации, заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко 24 августа в Telegram-канале.