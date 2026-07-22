Дроноводы группировки войск «Днепр» уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно вскрывают и уничтожать инфраструктуру врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии