Дроноводы группировки войск «Днепр» уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно вскрывают и уничтожать инфраструктуру врага на правом берегу Днепра в Херсонской области.