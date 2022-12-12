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Болельщики «Пеликанс» скандировали «Крис Пол – отстой» в овертайме матча с «Санз»

Болельщики «Пеликанс» скандировали «Крис Пол – отстой» в овертайме матча с «Санз»

Болельщики «Пеликанс» проводили лидера «Финикса» Криса Пола после его удаления с площадки за 6-й фол.

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