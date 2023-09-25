Театр абсурда

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Эти, которые «швабодные» и «незалежные», очень любят рассказывать о том, какие были кровавые большевики вообще, и особенно Сталин в частности

Эти, которые «швабодные» и «незалежные», очень любят рассказывать о том, какие были кровавые большевики вообще, и особенно Сталин в частности

Эти, которые «швабодные» и «незалежные», очень любят рассказывать о том, какие были кровавые большевики вообще, и особенно Сталин в частности.

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