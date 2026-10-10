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«Реал» — «Вильярреал». Ла Лига. Прямая трансляция: смотреть онлайн

«Реал» — «Вильярреал». Ла Лига. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 10 октября, «Реал» примет на своем поле «Вильярреал» в матче 8-го тура Ла Лиги сезона-2026/27.

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