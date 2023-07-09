Закон, порядок, государство

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В Самарской области набирает обороты профилактическая акция «Стоп-мошенники!»

В Самарской области набирает обороты профилактическая акция «Стоп-мошенники!»

Сотрудники полиции совместно с представителями общественных советов на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику мошенничества и повышение правовой грамотности населения.

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