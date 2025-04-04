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«Планов нет»: правнук Сталина отказался идти на Парад Победы

«Планов нет»: правнук Сталина отказался идти на Парад Победы

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили не планирует посещать торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как в прошлом он этого не делал и не является военным.

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