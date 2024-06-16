В Рязани мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с легковушкой

В результате ДТП пострадал мужчина 1992 года рождения. Его с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и множественными ушибами мягких тканей лица доставили в ОКБ.
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