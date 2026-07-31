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Сергей Кущенко: «Едешко любил повторять, что баскетбол – лучшая игра с мячом, никогда не жалел себя ради ее развития»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил невероятную преданность баскетболу, которая была присуща олимпийскому чемпиону Иван Едешко , ушедшему из жизни в возрасте 81 года.

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