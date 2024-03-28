Циклон "Гамане" нанес ущерб Мадагаскару

Одиннадцать человек погибли и более 7000 пострадали от циклона "Гамане", обрушившегося на северную оконечность Мадагаскара в среду, сообщило в четверг утром Национальное бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями (BNGRC).
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