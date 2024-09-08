«В РФ может прийти передаваемый обычными комарами африканский вирус Усуту»

Лихорадка Западного Нила, оспа обезьян и вирус Арапуш — считавшиеся ранее экзотическими инфекции юга и тропиков всё чаще проникают на территории с умеренным климатом, в том числе в европейскую часть России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии