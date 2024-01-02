Тверская полиция поделилась рекомендациями по безопасности детей во время каникул

Даже самый заботливый родитель по объективным причинам не может всегда быть рядом со своим ребёнком. Достаточно большое количество времени дети проводят без взрослых родственников и, к сожалению, подвержены потенциальному риску.
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