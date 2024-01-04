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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» сыграет с «Фрозиноне» в 1/4 финала Кубка Италии, «Рома» – с «Лацио», «Милан» против «Аталанты», «Фиорентина» встретится с «Болоньей»

«Юве» сыграет с «Фрозиноне» в 1/4 финала Кубка Италии, «Рома» – с «Лацио», «Милан» против «Аталанты», «Фиорентина» встретится с «Болоньей»

«Ювентус» сыграет с «Фрозиноне», «Рома» – с «Лацио», «Милан» против «Аталанты», «Фиорентина» встретится с «Болоньей».

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