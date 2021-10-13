ЦНИИ Буревестник впервые представил боевые модули на сербском бронетранспортере

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") впервые представил артиллерийские боевые модули, интегрированные на шасси сербского производства в рамках международной выставки вооружений "Партнер-2021", проходящей в Белграде (Сербия) с 11 по 14 октября.
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии