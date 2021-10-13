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ЦНИИ Буревестник впервые представил боевые модули на сербском бронетранспортере

ЦНИИ Буревестник впервые представил боевые модули на сербском бронетранспортере

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") впервые представил артиллерийские боевые модули, интегрированные на шасси сербского производства в рамках международной выставки вооружений "Партнер-2021", проходящей в Белграде (Сербия) с 11 по 14 октября.

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