УЕФА отменил допуск команд из России, Азар закончил в 32 года, старт сезона НХЛ, хозяева Евро-2028 и Евро-2032 и другие новости

1. УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров. В союзе заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
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