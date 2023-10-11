УЕФА отменил допуск команд из России, Азар закончил в 32 года, старт сезона НХЛ, хозяева Евро-2028 и Евро-2032 и другие новости

КузнецовВВ

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал состояние здоровья форварда «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга и полузащитника «Наполи» Андре Замбо Ангисса в преддверии матча с Россией. «Замбо-Ангисса и Шупо-Мотинга завтра не будет на поле. Мы выбрали 24 игрока, каждый из них заслуживает своё место в составе. Завтра мы готовы показать прекрасную игру. У них действительно есть проблемы со здоровьем, но команда состоит не из двух игроков»