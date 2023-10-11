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  • КузнецовВВ
    Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал состояние здоровья форварда «Баварии» Эрика Шупо-Мотинг...УЕФА отменил допу...
  • КУАТ
    Он же "особенный".УЕФА отменил допу...
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УЕФА отменил допуск команд из России, Азар закончил в 32 года, старт сезона НХЛ, хозяева Евро-2028 и Евро-2032 и другие новости

УЕФА отменил допуск команд из России, Азар закончил в 32 года, старт сезона НХЛ, хозяева Евро-2028 и Евро-2032 и другие новости

1. УЕФА отменил решение о допуске сборных России U17 до международных турниров. В союзе заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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Комментарии
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КузнецовВВ
Моуриньонизм - это что-то новое в мировой философии.
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16 час.
КУАТ
Он же &quot;особенный&quot;.
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13 час.
КузнецовВВ
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал состояние здоровья форварда «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга и полузащитника «Наполи» Андре Замбо Ангисса в преддверии матча с Россией. «Замбо-Ангисса и Шупо-Мотинга завтра не будет на поле. Мы выбрали 24 игрока, каждый из них заслуживает своё место в составе. Завтра мы готовы показать прекрасную игру. У них действительно есть проблемы со здоровьем, но команда состоит не из двух игроков»
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5 час.

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