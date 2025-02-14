Мирошник: Киев реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа провокациями

Киевский режим реагирует на начавшийся диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа попытками массированных налетов дронов на российские регионы, возможны теракты и диверсии.
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