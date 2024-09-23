ЦБ выпустит памятную монету с «Ежиком в тумане»

Центробанк выпускает памятные монеты в честь 50-летия культового мультфильма «Ежик в тумане». Обычно такие монеты посвящены выдающимся личностям или городам, но в этот раз Банк России сделал исключение, сообщается в соцсети ЦБ 23 сентября.
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