Сенатор Карасин допустил причастность США и Британии к крушению самолета Ил-76

Причастность Вашингтона и Лондона к крушению Ил-76 объясняет их молчание по поводу этой трагедии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, слова которого передает "Лента.
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