Redmi K70 Extreme Edition вошел в число самых мощных смартфонов в мире, а у Vivo целых пять моделей в топ-10. Свежий рейтинг от AnTuTu

Разработчики AnTuTu опубликовали свежий (сентябрьский) рейтинг самых мощных в мире смартфонов. Возглавил топ-10 Red Magic 9S Pro+ на разогнанной Snapdragon 8 Gen 3, на втором месте оказался Asus ROG Phone 8 Pro, а вот на третье место пробился Redmi K70 Extreme Edition — в плане производительности это самая мощная модель на MediaTek Dimensity 9300+.