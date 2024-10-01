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Redmi K70 Extreme Edition вошел в число самых мощных смартфонов в мире, а у Vivo целых пять моделей в топ-10. Свежий рейтинг от AnTuTu

Redmi K70 Extreme Edition вошел в число самых мощных смартфонов в мире, а у Vivo целых пять моделей в топ-10. Свежий рейтинг от AnTuTu

Разработчики AnTuTu опубликовали свежий (сентябрьский) рейтинг самых мощных в мире смартфонов. Возглавил топ-10 Red Magic 9S Pro+ на разогнанной Snapdragon 8 Gen 3, на втором месте оказался Asus ROG Phone 8 Pro, а вот на третье место пробился Redmi K70 Extreme Edition — в плане производительности это самая мощная модель на MediaTek Dimensity 9300+.

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