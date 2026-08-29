Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Зелёная ванная: как цвет создаёт эффект природной гармонии и уюта

Зелёная ванная: как цвет создаёт эффект природной гармонии и уюта

Каждый раз, заходя в ванную, я ловлю себя на мысли, что это пространство ощущается иначе, чем остальные комнаты.

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