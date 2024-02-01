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Писатель Веллер оправдал Киев за атаки ВСУ по городам России

Писатель Веллер оправдал Киев за атаки ВСУ по городам России

Писатель Михаил Веллер оправдал Киев за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Об этом он сообщил пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), фрагмент из видео был опубликован в их Telegram-канале.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Маразм Веллера крепчает.
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17 час.
Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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12 час.

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