Писатель Михаил Веллер оправдал Киев за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам. Об этом он сообщил пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), фрагмент из видео был опубликован в их Telegram-канале.
Писатель Веллер оправдал Киев за атаки ВСУ по городам России
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Маразм Веллера крепчает.
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17 час.
Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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12 час.
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