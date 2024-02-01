Писатель Веллер оправдал Киев за атаки ВСУ по городам России

Иван Захава

Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!