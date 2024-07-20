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Глава МВД Украины озвучил версии убийства Ирины Фарион

Глава МВД Украины Клименко: Следствие рассматривает две версии убийства Фарион Глава МВД Украины Игорь Клименко на брифинге заявил, что следователи рассматривают две основные версии убийства бывшего народного депутата Верховной рады Ирины Фарион.

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