В Челябинской области чиновники на 23 февраля сожгли живьём избирательницу

Ингерман Ланская милочка, кто вам рассказал такую глупость? .....при сесере выносили по полторы-две тысячи приговоров к расстрелу в год , а уровень преступности только рос

Ингерман Ланская 4-й пункт опросника развеселил.😂 вот при совдепии Никогда Никого не выбирали, а только назначали - бардак был УУУУУ какой. а в России глав поселений/городов/губерний Именно выбирают