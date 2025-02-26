БлокнотРУ В Челябинской области правоохранительные органы задержали 47-летнего главу Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского, 60-летнего районного депутата от «Единой России» Александра Брухаля и его 31-летнего сына Андрея по подозрению в похищении, пытках и убийстве с особой жестокостью 46-летней местной жительницы Гульназ Валеевой.
В Челябинской области чиновники на 23 февраля сожгли живьём избирательницу
Комментарии
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Ингерман Ланская
милочка, кто вам рассказал такую глупость? .....при сесере выносили по полторы-две тысячи приговоров к расстрелу в год , а уровень преступности только рос
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9 час.
Ингерман Ланская
4-й пункт опросника развеселил.😂 вот при совдепии Никогда Никого не выбирали, а только назначали - бардак был УУУУУ какой. а в России глав поселений/городов/губерний Именно выбирают
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9 час.
вд
валерий двойнишников
Ланская, подруга, у тебя бред или галлюцинация? Или то и другое. Страшно нам за тебя, радость моя)))
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9 час.
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