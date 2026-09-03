Амир МИФТАХОВ: Будьте с нами - и мы вас не разочаруем

ХОККЕЙ. На старте 19-й чемпионат КХЛ! Голкипер «Шанхайских Драконов» с оптимизмом смотрит на перспективы команды В преддверии старта регулярного чемпионата КХЛ в «Доме спорта» на Невском президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук подписал соглашение с беттинг-партнером китайского клуба, прописавшегося в Санкт-Петербурге.