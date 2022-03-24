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Где заначка Центробанка?

Где заначка Центробанка?

Где заначка Центробанка? Золотовалютные резервы ЦБ РФ, отставка Набиуллиной и жизнь без долларов — что дальше? Центробанк - главный финансовый институт России или филиал МВФ? В чьих интересах на самом деле работал ЦБ РФ все эти годы? Почему финансовый регулятор, который должен был бы укреплять российскую экономику, препятствует развитию страны, отбрасывает её производственный потенциал на годы назад и напрямую обслуживает интересы глобального капитала? Какова структура российских золотовалютных резервов и как она менялась? Сколько в итоге у нас осталось? Кто виноват и что делать? Ответы в видео! В середине февраля telegram-канал «Финансовый караульный» запустил свой видеоблог совместно с медиатехнологом Ольгой Архаровой.

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