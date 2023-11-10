Симптомы рака поджелудочной: Обратите внимание на свой вес

Рак поджелудочной железы — очень коварное заболевание, которое может протекать бессимптомно. Врач-онколог Егиев объяснил, кто находится в зоне риска и на что стоит обратить внимание, если кажется, что с организмом есть какие-то проблемы.
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