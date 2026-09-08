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Иркутск Сегодня

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Лето 2026 года в Иркутской области стало одним из самых контрастных за последние годы

Кандидат географических наук, доцент заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Инна Латышева рассказала, каким было лето 2026 года в Приангарье.

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