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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Доннаруммы о будущем в «ПСЖ»: «Мы на стадии раздумий. Переговоры о новом контракте – в режиме ожидания»

Соглашение 25-летнего итальянца с парижским клубом рассчитано до июня 2026 года. «Его будущее в «ПСЖ»? Мы на стадии раздумий.

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