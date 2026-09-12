Следователи не установили причину схода поезда с рельсов в Нормандии

Французским следователям пока не удалось выяснить, что стало причиной схода поезда с рельсов в Нормандии.
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