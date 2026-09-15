Мурашко: риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов На фоне общего увеличения продолжительности жизни не перестанет расти риск возникновения онкологических заболеваний у людей.
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