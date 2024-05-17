В Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг»

В 2024 году 41 пляж Сочи получил «Синий флаг» — высший знак сертификации. Эксперты учитывали такие критерии, как чистота морской воды, высокий уровень сервиса, организация безопасности и благоустройства пляжей.
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