Tanker Rates Smash $1 Million a Day as Oil Shipping Crisis Deepens

The daily rate for commissioning a tanker topped $1 million for the first time in history amid a tightening supply of vessels to carry crude oil and fuels whose owners are willing to dare the Strait of Hormuz.
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