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Экс-пилот «Ф-1» Даннер о проблемах Пиастри: «Это своего рода эффект Расселла. Шумахеру тоже было тяжко без нужного болида»

Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Даннер прокомментировал проблемы, с которыми сталкивается гонщик « Макларена » Оскар Пиастри в текущем сезоне.

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