Конгрессмен Гаетц: помощь Украине растеклась по мировым столицам отмывания денег

Американские средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом на конференции в штате Флорида заявил член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц, его слова привело РИА «Новости».
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