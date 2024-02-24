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Конгрессмен Гаетц: помощь Украине растеклась по мировым столицам отмывания денег

Конгрессмен Гаетц: помощь Украине растеклась по мировым столицам отмывания денег

Американские средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом на конференции в штате Флорида заявил член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц, его слова привело РИА «Новости».

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