Петербуржцы взяли все виды медалей на чемпионате России по кроссу

Как сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга, Евгения Тауберт, Дарья Большакова, Владимир Аниконов, а также Михаил Подлесных победили в смешанной кроссовой эстафете 4х1000 м.
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