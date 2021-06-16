Какие мероприятия в Оренбурге проведут в День молодежи (афиша)

День молодежи в России в этом году будут отмечать 27 июня. Празднование запланировано практически во всех городах, не станет исключением и полумиллионный Оренбург, на территории которого немало ССУЗов и вузов, известных центров студенчества.
День молодежи в России в этом году будут отмечать 27 июня. Празднование запланировано практически во всех городах, не станет исключением и полумиллионный Оренбург, на территории которого немало ССУЗов и вузов, известных центров студенчества.
Свежие комментарии