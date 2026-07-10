Steak Lovers
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Steak Lovers

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Потрясающий рецепт из баклажанов. Получатся как грибы на вкус, в сметанном соусе

Потрясающий рецепт из баклажанов. Получатся как грибы на вкус, в сметанном соусе

Рецепт баклажанов, обжаренных в яйце и протушенных в сметанно-чесночном соусе с уцхо-сунели. Благодаря яичной панировке овощи не впитывают лишнее масло, сохраняют плотную форму и по текстуре и вкусу напоминают лесные грибы.

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