Потрясающий рецепт из баклажанов. Получатся как грибы на вкус, в сметанном соусе

Рецепт баклажанов, обжаренных в яйце и протушенных в сметанно-чесночном соусе с уцхо-сунели. Благодаря яичной панировке овощи не впитывают лишнее масло, сохраняют плотную форму и по текстуре и вкусу напоминают лесные грибы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии